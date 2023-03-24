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Евсеенко Дмитрий Григорьевич
Евсеенко Дмитрий Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Евсеенко Григорий Петрович
1906 г.р.
Мать
Евсеенко Домника Тимофеевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Евсеенко Григорий Петрович
Мать:
Евсеенко Домника Тимофеевна
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