Позднякова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1901
Дата смерти10.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1928
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
09.07.1933
Россия
Рождение ребёнка
1939
Смерть
10.01.1994