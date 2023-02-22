Позднякова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1901

Дата смерти

10.01.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Николай Зиновьевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Николай Зиновьевич

Рождение ребёнка
09.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Николай Зиновьевич

Россия
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Николай Зиновьевич

Смерть
10.01.1994
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