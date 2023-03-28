Николаева (Шуваева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахнева Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно