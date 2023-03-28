Николаева (Шуваева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Шуваева) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахнева Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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