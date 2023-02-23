Лешин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешин Тимофей

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Место рождения

Баевка, Николаевский район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабуренкова Антонина

Мать ребёнка: Лешина Елена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Елена Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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