Лешин Тимофей
Место рожденияБаевка, Николаевский район, Ульяновская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабуренкова Антонина
Мать ребёнка: Лешина Елена Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Елена Гавриловна
Смерть
Неизвестно