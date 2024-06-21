Казорина (Яковлева) Ирина Васильева 1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Казорина (Яковлева) Ирина Васильева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1888 ст.

Муж: Казорин Герман Прокопьев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Евдоким Антонов Киташов Фома Петров Варфоломеев По невесте Мелентий Михайлов Сунаев Пётр Савельев Печников
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Казорина Дарья Усыновлена

Отец ребёнка: Казорин Герман Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Взятая на воспитание у неизвестного родственника
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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