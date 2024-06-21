Казорина (Яковлева) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1888 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Евдоким Антонов Киташов Фома Петров Варфоломеев По невесте Мелентий Михайлов Сунаев Пётр Савельев Печников
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Казорина Дарья Усыновлена
Отец ребёнка: Казорин Герман Прокопьев
Взятая на воспитание у неизвестного родственника
Смерть
Неизвестно