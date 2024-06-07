Бочкарева Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Минеевич
Рождение ребёнка
1684
Сын: Бочкарев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Минеевич
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Минеевич
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Минеевич
Смерть
Неизвестно