Бочкарева Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Минеевич

Рождение ребёнка
1684

Сын: Бочкарев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Минеевич

Рождение ребёнка
1695

Сын: Бочкарев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Минеевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Бочкарев Яков Иванович

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Минеевич

Смерть
Неизвестно

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