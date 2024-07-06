Кубышкина Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.04.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1876 ст.
дата крещения - 18.04.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Георгий Дмитриевич [Кубышкин] Источник: ГАЯО ... Показать все
Восприемник
25.12.1886 ст.
Восприемник у Кубышкиной Анисии Ивановны
Восприемник
30.01.1893 ст.
Восприемник у Кубышкина Ивана Ивановича, девка
Смерть
Неизвестно