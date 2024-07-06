Кубышкина Александра Михайловна 17.04.1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кубышкина Александра Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.04.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Между 1846 и 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1876 ст.

Отец: Кубышкин Михаил / Михайло Федорович

Мать: Кубышкина Пелагея Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.04.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Георгий Дмитриевич [Кубышкин] Источник: ГАЯО ... Показать все
Восприемник
25.12.1886 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкиной Анисии Ивановны
Восприемник
30.01.1893 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкина Ивана Ивановича, девка
Смерть
Неизвестно

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