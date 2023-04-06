Шаповалова (Поддубная) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Поддубная) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Поддубный Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Шаповалов Захар Тарасович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шаповалов Павел Захарович

Отец ребёнка: Шаповалов Захар Тарасович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Зиньковская Харитина Захаровна

Отец ребёнка: Шаповалов Захар Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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