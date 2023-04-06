Шаповалова (Поддубная) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Поддубный Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шаповалов Павел Захарович
Отец ребёнка: Шаповалов Захар Тарасович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Зиньковская Харитина Захаровна
Отец ребёнка: Шаповалов Захар Тарасович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно