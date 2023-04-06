Извекова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти18.07.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1879
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.12.1880
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
25.06.1883
Дочь: Волобоева Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
18.12.1885
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.02.1890
Сын: Извеков Харлампий Андреевич
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.10.1893
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.04.1896
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.08.1897
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1922