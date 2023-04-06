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Извекова Анастасия Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

18.07.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1879

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.12.1880

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
25.06.1883

Дочь: Волобоева Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
18.12.1885

Сын: Извеков Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.02.1890

Сын: Извеков Харлампий Андреевич

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Извеков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.04.1896

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.08.1897

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Извеков Андрей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Андрей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.07.1922
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