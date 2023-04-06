Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Семеновна

Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1919 г.р.
1925 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Карнаухов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Карнаухов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Карнаухов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Карнаухов Николай Петрович

Рождение ребёнка
19.05.1929

Дочь: Дмуха Елена Николаевна

Отец ребёнка: Карнаухов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаухов Николай Петрович

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