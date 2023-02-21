Ширяев Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: Ширяев Егор Киреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Ширяев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 24.04.1847 ст.
Сын: Ширяев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно