Ширяев Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Григорий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: Ширяев Егор Киреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Ширяев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Ширяев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.04.1847 ст.

Сын: Ширяев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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