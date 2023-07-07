Кузнецов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Василий Павлович

Кузнецов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1880

Отец: Кузнецов Павел Киреев

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1897

Жена: Кузнецова (Тюрина) Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
09.04.1901

Сын: Кузнецов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузнецов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Марфа Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.