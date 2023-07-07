Кузнецов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1880
Отец: Кузнецов Павел Киреев
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1897
Рождение ребёнка
09.04.1901
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кузнецов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Тюрина) Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно