Климина Евдокия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина Евдокия Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Климин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Климин Ефим Фомич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климин Ефим Фомич

Смерть
Неизвестно
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