Климина Евдокия Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Климин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Климин Ефим Фомич
Рождение ребёнка
1939
Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климин Ефим Фомич
Смерть
Неизвестно