Стопиков Александр
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Около 1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Россия