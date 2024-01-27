Стопиков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стопиков Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
04.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Россия
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