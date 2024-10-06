Быковская (Коротьева) Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1871
Рождение ребёнка
22.05.1883
Дочь: Белова (Быковская) Феодосья Ивановна
Отец ребёнка: Быковский Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1888
Отец ребёнка: Быковский Иван Иванович
Смерть
Неизвестно