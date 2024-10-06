Быковская (Коротьева) Евдокия Кузьминична 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковская (Коротьева) Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Быковский Иван Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1883

Дочь: Белова (Быковская) Феодосья Ивановна

Отец ребёнка: Быковский Иван Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Быковский Иван Иванович

Отец ребёнка: Быковский Иван Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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