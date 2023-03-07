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Плеханов Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1889

Жена: Плеханова Анисья Петровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1891 ст.

Сын: Плеханов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Плеханова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Плеханова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Плеханова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
22.11.1900 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Плеханова Анисья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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