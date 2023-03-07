Плеханов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1889
Рождение ребёнка
05.03.1891 ст.
Сын: Плеханов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Плеханова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Плеханова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Плеханова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
22.11.1900 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Плеханова Анисья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно