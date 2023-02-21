Чуканова Матрёна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуканова Матрёна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Около 1838 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Филимон Георгиев

Отец ребёнка: Георгий

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Феодор Георгиев

Отец ребёнка: Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуканов Михаил Осипов(Иосифов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий

Смерть
Неизвестно
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