Чуканова Матрёна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Филимон Георгиев
Отец ребёнка: Георгий
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Феодор Георгиев
Отец ребёнка: Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий
Смерть
Неизвестно