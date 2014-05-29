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Коробов Даниил Витальевич
Коробов Даниил Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.2014
Пол
Мужской
Отец
Коробов Виталий Сергеевич
1983 г.р.
Мать
Kovalko Iuliia
Дети
Не указаны
Добавил:
IK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2014
Отец:
Коробов Виталий Сергеевич
Мать:
Kovalko Iuliia
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