Коробов Даниил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Даниил Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2014

Отец: Коробов Виталий Сергеевич

Мать: Kovalko Iuliia

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