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Зарембо Фёкла Ивановна

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарембо Сидор Ефимович

Рождение ребёнка
21.08.1889 ст.

Сын: Зарембо Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1892 ст.

Дочь: Гультяева (Зарембо) Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1897 ст.

Сын: Зарембо Иван Сидорович

Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.

Дочь: Зарембо Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1901 ст.

Сын: Зарембо Матвей Сидорович

Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1902 ст.

Сын: Зарембо Антон Сидорович

Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.

Сын: Зарембо Сергей Сидорович

Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1905 ст.

Дочь: Зарембо Устиния Сидоровна

Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович

Пашки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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