Зарембо Фёкла Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
08.01.1892 ст.
Дочь: Гультяева (Зарембо) Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
19.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.
Дочь: Зарембо Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
06.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
04.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
27.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович
Рождение ребёнка
30.09.1905 ст.
Дочь: Зарембо Устиния Сидоровна
Отец ребёнка: Зарембо Сидор Ефимович
Смерть
Неизвестно