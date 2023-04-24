Чудинов (Chudinov) Николай (Nikolay Matveyevich)
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Чудинов Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1937
Дочь: Ткачук Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна
Военная служба
01.07.1941
Полевский РВК, Свердловская обл., Полевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести