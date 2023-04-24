Чудинов (Chudinov) Николай (Nikolay Matveyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов (Chudinov) Николай (Nikolay Matveyevich)

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Место рождения

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Между 1857 и 1887 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Чудинов Матвей

Мать: не указана

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1937

Дочь: Ткачук Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна

Военная служба
01.07.1941
Полевский РВК, Свердловская обл., Полевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудинова/микеладзе Евлалия (Алевтина Аля) Ивановна

Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести
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