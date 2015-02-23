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Пинегин Павел Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1928

Дата смерти

23.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинегин Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
29.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинегин Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
19.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинегин Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинегин Елена Сергеевна

Смерть
23.02.2015
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