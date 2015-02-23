Пинегин Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1928
Дата смерти23.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1953
Рождение ребёнка
29.12.1957
Рождение ребёнка
19.02.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пинегин Елена Сергеевна
Смерть
23.02.2015