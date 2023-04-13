Куриленко Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко Мария Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1835

Дочь: Колесниченко Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Куриленко Иван Максимович

Рождение ребёнка
03.01.1839

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Куриленко Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куриленко Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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