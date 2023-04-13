Куриленко Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1835
Дочь: Колесниченко Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Куриленко Иван Максимович
Рождение ребёнка
03.01.1839
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Куриленко Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно