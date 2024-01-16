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Жерихин Павел Иванович

Место рождения

д. Алексеева гора Ентальской волости

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Жерихин Иван Иванович

Мать: не указана

д. Алексеева гора Ентальской волости
Рождение ребёнка
1714

Сын: Жерихин Андрей Павлович

Мать ребёнка: ?

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1718

Сын: Жерихин Евдоким Павлович

Мать ребёнка: ?

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1720

Сын: Жерихин Кирилл Павлович

Мать ребёнка: ?

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно
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