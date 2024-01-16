Жерихин Павел Иванович
Место рожденияд. Алексеева гора Ентальской волости
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Жерихин Иван Иванович
д. Алексеева гора Ентальской волости
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: ?
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: ?
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: ?
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно