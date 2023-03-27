Маркова Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Прасковья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каленюк Юрий

Смерть
Неизвестно
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