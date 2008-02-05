Скаков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1925
Дата смерти05.02.2008
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1925
Рождение ребёнка
27.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килина Валентина Васильева
Рождение ребёнка
11.03.?
Мать ребёнка: Килина Валентина Васильева
Рождение ребёнка
30.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килина Валентина Васильева
Смерть
05.02.2008