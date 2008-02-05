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Скаков Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1925

Дата смерти

05.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1925

Отец: Скаков Или Скачков Андрей Никитич

Мать: Новикова Агафья Павловна

Рождение ребёнка
27.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килина Валентина Васильева

Рождение ребёнка
11.03.?

Сын: Скаков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Килина Валентина Васильева

Рождение ребёнка
30.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килина Валентина Васильева

Смерть
05.02.2008
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