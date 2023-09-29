Дедловский Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедловский Фёдор Ильич

Дедловский Фёдор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Дедловский Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Дедловский Иоким Федорович

Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дедловская Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Дедловский Захар Федорович

Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дедловская Мария Федоровна

Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Дедловский Сергей Федорович

Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Жданова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Дедловская Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Дедловская Аксинья Федорович

Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close