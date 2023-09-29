Дедловский Фёдор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Дедловский Илья
Рождение ребёнка
1891
Сын: Дедловский Иоким Федорович
Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Дедловская Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Дедловский Захар Федорович
Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дедловская Мария Федоровна
Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Дедловский Сергей Федорович
Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Жданова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Дедловская Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Дедловская Аксинья Федорович
Мать ребёнка: Дедловская Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно