Пелагия (Фёдорова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1798
Муж: Стефан Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.02.1800
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1803
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1806
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Фёдоров
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно