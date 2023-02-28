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Пелагия (Фёдорова)

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.10.1798

Муж: Стефан Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.02.1800

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1803

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1806

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Фёдоров

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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