Кольчинский Юлиан Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кольчинский Осип Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольчинский Феликс Юлианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кольчинский Юстин Юлианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кольчинский Цезарий Юлианович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно