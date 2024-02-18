Кольчинский Юлиан Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольчинский Юлиан Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кольчинский Осип Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольчинский Феликс Юлианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кольчинский Юстин Юлианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Кольчинский Цезарий Юлианович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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