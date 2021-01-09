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Онуфриади Данил Анастасович
Онуфриади Данил Анастасович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.2021
Пол
Мужской
Отец
Онуфриади Анастас Данилович
1983 г.р.
Мать
Торосян-Онуфриади Алина Ардашевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2021
Отец:
Онуфриади Анастас Данилович
Мать:
Торосян-Онуфриади Алина Ардашевна
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