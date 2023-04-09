Мороз Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМороз Елена Михайловна

Мороз Елена Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1941

Дочь: Яровая Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Мороз Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороз Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финенко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Финенко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финенко Алексей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close