Мороз Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1941
Дочь: Яровая Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Мороз Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мороз Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финенко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Финенко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Финенко Алексей
Смерть
Неизвестно