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Белогозинский Никифор Яковлевич

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

23.11.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Белогозинский Денис Никифорович

Мать ребёнка: Белогозинская Анфиса Афанасьевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вагурина Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Белогозинская Анфиса Афанасьевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.11.1892
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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