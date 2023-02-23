Белогозинский Никифор Яковлевич
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1811
Дата смерти23.11.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842
Сын: Белогозинский Денис Никифорович
Мать ребёнка: Белогозинская Анфиса Афанасьевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вагурина Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Белогозинская Анфиса Афанасьевна
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
23.11.1892
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния