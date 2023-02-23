Белогозинская Анфиса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белогозинская Анфиса Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

29.10.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Белогозинский Денис Никифорович

Отец ребёнка: Белогозинский Никифор Яковлевич

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вагурина Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Белогозинский Никифор Яковлевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.10.1900
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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