Белогозинская Анфиса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти29.10.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Белогозинский Денис Никифорович
Отец ребёнка: Белогозинский Никифор Яковлевич
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вагурина Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Белогозинский Никифор Яковлевич
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.10.1900
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния