Головкин Семен Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родион Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпова Мавра
Мать ребёнка: Раевская Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Раевская Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Раевская Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно