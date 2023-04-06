Головкин Семен Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловкин Семен Родионович

Головкин Семен Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родион Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпова Мавра

Мать ребёнка: Раевская Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Раевская Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Раевская Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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