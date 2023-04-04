Евлахов (Евлахишвили) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлахов (Евлахишвили) Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Евлахов Иван

Мать: НН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлахишвили Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
журналист, переводчик, прозаик, старший чиновник по особым поручениям при Тифлисском генерал- губернаторе
Смерть
1888
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