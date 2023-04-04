Евлахов (Евлахишвили) Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Евлахов Иван
Мать: НН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлахишвили Сергей Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
журналист, переводчик, прозаик, старший чиновник по особым поручениям при Тифлисском генерал- губернаторе
Смерть
1888