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(Кофейникова) Прасковія
(Кофейникова) Прасковія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Пол
Женский
Отец
Кофейниковъ Василій
1849 г.р.
Мать
Кофейникова (Бучнева) Дарія
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Кофейниковъ Василій
Мать:
Кофейникова Дарія
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