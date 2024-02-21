Плотников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Николай

Плотников Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плолтникова Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Плотникова (Сырникова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Плотникова (Сырникова) Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Сырникова) Екатерина Андреевна

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