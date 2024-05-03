Воейков Самсон (Иван) Евстратьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воейков Самсон (Иван) Евстратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1667

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воейков Евстратий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матова (Воейкова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воейкова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1667

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