Воейков Самсон (Иван) Евстратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1667
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воейков Евстратий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матова (Воейкова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воейкова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1667