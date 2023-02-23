Ерофеева Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Екатерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

07.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ерофеев (однодворец) Яков Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1841

Сын: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович

Смерть
07.02.1886
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