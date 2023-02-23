Ерофеева Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти07.02.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ерофеев (однодворец) Яков Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1841
Сын: Ерофеев (однодворец) Константин Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович
Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1886