Антоненко Анна Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Анна Тарасовна

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.02.1892 ст.

Муж: Антоненко Василий Макеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1893 ст.

Дочь: Антоненко Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Антоненко Василий Макеевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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