Антоненко Анна Тарасовна
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1892 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1893 ст.
Дочь: Антоненко Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Антоненко Василий Макеевич
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно