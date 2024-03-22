Додонова (Абросимова) Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додонова (Абросимова) Татьяна Константиновна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

19.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955

Отец: Абросимов Константин Константинович

Мать: Абросимова Юлия Михайловна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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