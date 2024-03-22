Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Додонова (Абросимова) Татьяна Константиновна
Додонова (Абросимова) Татьяна Константиновна
Написать автору
Древо
Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
19.10.1955
Пол
Женский
Отец
Абросимов Константин Константинович
1928 г.р.
Мать
Абросимова (Угрюмова) Юлия Михайловна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955
Отец:
Абросимов Константин Константинович
Мать:
Абросимова Юлия Михайловна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия