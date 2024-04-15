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Хевронин Николай Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Хевронин Влас Евсеевич

Мать: Хевронина Матрона Ионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хевронин Александр Нтколаевич

Мать ребёнка: Хевронина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хевронина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Хевронина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хевронин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Хевронина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хевронина Валентина

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