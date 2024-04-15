Хевронин Николай Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Хевронин Влас Евсеевич
Мать: Хевронина Матрона Ионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хевронин Александр Нтколаевич
Мать ребёнка: Хевронина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хевронина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Хевронина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хевронин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Хевронина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хевронина Валентина