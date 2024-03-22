Гирич Диомид Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Гирич Иоаким
Мать: Гирич Евфимия
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гирич Васса
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Гирич Васса
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гирич Григорий Диомидович
Мать ребёнка: Гирич Васса
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Гирич Васса
Смерть
После 1830