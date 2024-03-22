Гирич Диомид Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирич Диомид Иоакимович

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Место рождения

Великое Устье, Чернігівська область

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Гирич Иоаким

Мать: Гирич Евфимия

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Гирич Иван Диомидович

Мать ребёнка: Гирич Васса

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гирич Андрей Диомидович

Мать ребёнка: Гирич Васса

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гирич Григорий Диомидович

Мать ребёнка: Гирич Васса

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гирич Андрей Диомидович

Мать ребёнка: Гирич Васса

Великое Устье, Чернігівська область
Смерть
После 1830
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