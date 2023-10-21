Золотарёв Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Анатольевна
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
30.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья Анатольевна
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Анатольевна
Смерть
Неизвестно