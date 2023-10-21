Золотарёв Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёв Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Анатольевна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
30.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья Анатольевна

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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