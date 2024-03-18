Будила Лука Авраамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1883 ст.
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Очкино Феодор Афанасьев Кучин, Евсевий Андреев Кароль и Феодор Ермолаев Ижога. По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Корнелий Е... Показать все
Смерть
Неизвестно