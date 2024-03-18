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Будила Лука Авраамович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1883 ст.

Жена: Будила (Жорова) Пелагея Ивановна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне собственники жители села Очкино Феодор Афанасьев Кучин, Евсевий Андреев Кароль и Феодор Ермолаев Ижога. По невесте: крестьяне собственники жители села Очкино Корнелий Е... Показать все
Смерть
Неизвестно

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