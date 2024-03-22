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Потоцкий Мечислав Станиславович

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Место рождения

Тульчин, Вінницька область

Дата рождения

1799

Дата смерти

26.11.1878

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Потоцкий Станислав Францевич

Мать: Потоцкая София Константиновна

Тульчин, Вінницька область
Второе имя: Францишек Юзеф.
Бракосочетание
1825

Жена: не указана

Тульчин, Вінницька область
Жена: Delfina Komar [Komar] р. март 1807 ум. 2 апрель 1877
Место жительства
1828
Тульчин, Вінницька область
Из Одессы выкрал в Тульчин красавицу генеральшу Меллер-Закомельскую — фаворитку самого Николая I. Августейшая кара последовала мгновенно: Мечислава Потоцкого сослали в Воронеж.
Место жительства
1829
Освобождён после обещания продать царю свои земли и Тульчин. Однако слова своего Потоцкий не сдержал, уехав в Париж.
Бракосочетание
1844

Жена: Потоцкая Эмилия

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Потоцкий Николай Мечиславович

Мать ребёнка: Потоцкая Эмилия

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Потоцкий Григорий Мечиславович

Мать ребёнка: Потоцкая Эмилия

Тульчин, Вінницька область
(Grégoire Potocki)
Место жительства
Около 1853
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
И этот брак оказался недоразумением. Супруга обратилась за помощью к властям, не имея сил терпеть авантюрный, полный адюльтеров способ жизни Мечислава. Его вновь арестовали и сослали в Шлиссельбург.
Место жительства
1855
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
На сей раз изворотливый Потоцкий избавился от тюрьмы, приняв православие и поменяв имя на Михаил. После смерти Николая I амнистирован и получил разрешение на выезд за пределы империи.
Место жительства
Около 1856
Обосновался в Париже. Мечислав имел ясный ум, и большинство своих средств успел переправить во французские банки. Так что бедовать ему на чужбине не пришлось.
Место жительства
1869
Продал Тульчин своей племяннице Марии Строгановой за 3 миллиона 430 тысяч франков.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1878
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