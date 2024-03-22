Зарембо Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения27.03.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1872 ст.
Бракосочетание
17.01.1900 ст.
Жена: Зарембо Ефимия Ивановна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1903 ст.
Дочь: Зарембо Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.
Сын: Зарембо Александр Иванович
Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1913 ст.
Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно