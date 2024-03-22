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Зарембо Иван Семёнович

Место рождения

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.03.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1872 ст.

Отец: Зарембо Семён Никитич

Мать: Зарембо Анастасия Леонтьевна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1900 ст.

Жена: Зарембо Ефимия Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1901 ст.

Сын: Зарембо Георгий Иванович

Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1903 ст.

Дочь: Зарембо Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.

Сын: Зарембо Александр Иванович

Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1910 ст.

Сын: Зарембо Василий Иванович

Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1913 ст.

Сын: Зарембо Тихон Иванович

Мать ребёнка: Зарембо Ефимия Ивановна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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