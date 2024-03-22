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Рышков Козма Тимофеев

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Рышков Тимофей

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
15.09.1803

Жена: Рышкова Евфросиния Осипова

Рождение ребёнка
02.03.1810

Дочь: Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Рышкова Евфросиния Осипова

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1811

Сын: Рышков Агафопод Козмин

Мать ребёнка: Рышкова Евфросиния Осипова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Маслова Лукия Козмина (Иванова)

Мать ребёнка: Рышкова Евфросиния Осипова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1814

Дочь: Неонила Козмина

Мать ребёнка: Рышкова Евфросиния Осипова

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
02.07.1815

Жена: Рышкова Соломия Тимофеева

Рождение ребёнка
12.10.1817

Дочь: Афанасия Козмина

Мать ребёнка: Рышкова Соломия Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.1819

Дочь: Параскева Козмина

Мать ребёнка: Рышкова Соломия Тимофеева

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
01.02.1831

Жена: Рышкова Параскева Васильева

Смерть
Неизвестно
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