Рышков Козма Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Рышков Тимофей
Бракосочетание
15.09.1803
Рождение ребёнка
02.03.1810
Дочь: Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Рышкова Евфросиния Осипова
Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1811
Мать ребёнка: Рышкова Евфросиния Осипова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Маслова Лукия Козмина (Иванова)
Мать ребёнка: Рышкова Евфросиния Осипова
Рождение ребёнка
30.10.1814
Дочь: Неонила Козмина
Мать ребёнка: Рышкова Евфросиния Осипова
Бракосочетание
02.07.1815
Рождение ребёнка
12.10.1817
Дочь: Афанасия Козмина
Мать ребёнка: Рышкова Соломия Тимофеева
Рождение ребёнка
04.10.1819
Дочь: Параскева Козмина
Мать ребёнка: Рышкова Соломия Тимофеева
Бракосочетание
01.02.1831
Смерть
Неизвестно