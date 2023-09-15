Рышкова (Шихалева) Евфросиния Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти25.05.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1803
Рождение ребёнка
02.03.1810
Дочь: Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Рышков Козма Тимофеев
Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1811
Отец ребёнка: Рышков Козма Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Маслова Лукия Козмина (Иванова)
Отец ребёнка: Рышков Козма Тимофеев
Рождение ребёнка
30.10.1814
Дочь: Неонила Козмина
Отец ребёнка: Рышков Козма Тимофеев
Смерть
25.05.1815
Причина смерти: от горячки