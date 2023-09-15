Рышкова (Шихалева) Евфросиния Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Шихалева) Евфросиния Осипова

Место рождения

Панова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

25.05.1815

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Панова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
15.09.1803

Муж: Рышков Козма Тимофеев

Рождение ребёнка
02.03.1810

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Рышков Козма Тимофеев

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1811

Сын: Рышков Агафопод Козмин

Отец ребёнка: Рышков Козма Тимофеев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Маслова Лукия Козмина (Иванова)

Отец ребёнка: Рышков Козма Тимофеев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1814

Дочь: Неонила Козмина

Отец ребёнка: Рышков Козма Тимофеев

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
25.05.1815
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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