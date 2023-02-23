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Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1901

Сын: Мартемьянов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
09.08.1902

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
08.10.1904

Дочь: Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев

Рождение ребёнка
01.02.1913

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев

Бракосочетание
10.01.1914

Муж: Дурников? Пос. Нестеровский? Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Федор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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