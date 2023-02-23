Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1901
Сын: Мартемьянов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
09.08.1902
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
08.10.1904
Дочь: Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев
Рождение ребёнка
01.02.1913
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Яковлев
Бракосочетание
10.01.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно