Кашлев Мартын Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашлев Мартын Иванович

Кашлев Мартын Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Кашлев Иван Леонтьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кашлев Иван Мартынович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кашлев Алексей Мартынович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Татьяна Мартыновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Матрена Мартыновна

Мать ребёнка: Кашлева Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кашлев Артемий Мартынович

Мать ребёнка: Кашлева Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Марфа Мартыновна

Мать ребёнка: Кашлева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close