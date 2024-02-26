Кашлев Мартын Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Кашлев Иван Леонтьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кашлев Алексей Мартынович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Татьяна Мартыновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Матрена Мартыновна
Мать ребёнка: Кашлева Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кашлев Артемий Мартынович
Мать ребёнка: Кашлева Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Марфа Мартыновна
Мать ребёнка: Кашлева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно